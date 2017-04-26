Анкара, 26 апреля, 2017, 07:36 — ИА Регнум. Отношение Кремля к президенту Сирии Башару Асаду претерпело изменения. К такому выводу после переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным пришел глава Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган, сообщает агентство Reuters.

Kremlun.ru Башар Асад

«Путин сказал мне: «Эрдоган, не пойми меня неправильно. Я не защищаю Асада, я не его адвокат», — рассказал Эрдоган в интервью.

По словам Эрдогана, урегулирование ситуации в Сирии невозможно до тех пор, пока Асад находится у власти. «Асад не является решением для потенциального урегулирования в Сирии. Сирию следует освободить от Асада, чтобы могло появиться решение», — отметил турецкий лидер.

Глава Турции добавил, что в настоящее время президент России Владимир Путин, президент США Дональд Трамп, а также Турция, Иран, Саудовская Аравия и Катар сделали большой вклад в то, чтобы найти решение сирийского кризиса. Перечисленные страны могут «объединиться и помочь народу Сирии принять собственное решение», пояснил Эрдоган, отметив, что в Сирии есть люди, которые способны прийти на смену Асаду.

По его словам, Асад непосредственно виновен в гибели сотен тысяч человек. На территории Турции находятся 3 млн беженцев из Сирии, еще 1,5 млн беженцев — в Ливане и 1 млн — в Иордании, напомнил он.

Напомним, вооруженный конфликт в Сирии продолжается с марта 2011 года. По оценкам ООН, жертвами войны стали более 220 тыс. человек.

После обращения Асада за помощью к Москве российские ВКС в сентябре 2015 года приступили к нанесению ударов по позициям боевиков на территории Сирии. Поддержка Москвы позволила Дамаску переломить ситуацию и начать наступление на боевиков на основных направлениях.

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле глава МИД РФ Сергей Лавров заявил о том, что Москва не преследует цели сохранить на своем посту ни президента Сирии Асада, ни кого бы то ни было еще. Он пояснил, что урегулировать сирийский конфликт поможет не смена персонажей на политической сцене, а такое устройство государства, при котором все этнические и конфессиональные группы смогут чувствовать себя защищёнными и справедливо представленными в органах власти.

При этом страна должна быть демократической и светской, отметил Лавров, именно при таких условиях «вопросы судьбы отдельных личностей будут решаться гораздо более эффективно», а трагических последствий для страны и народа не будет.

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