Москва, 26 апреля, 2017, 07:36 — ИА Регнум.

Российскими учеными обнаружен новый вид клещевого боррелиоза. При этом новое заболевание легко перепутать по симптомам с клещевым энцефалитом. Об этом рассказал в интервью газете «Известия» заведующий лабораторией природно-очаговых инфекций ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Платонов.

Borrelia burgdorferi переноситься клещами

Неизвестный ранее возбудитель Borrelia miyamotoi открыли в Японии в клещах в 1995 году. В 2001-м ее обнаружили в США, Германии и Франции. А в 2002 году был зафиксирован первый случай заражения этой инфекцией в России.

По словам Александра Платонова, при клещевом боррелиозе, вызываемом возбудителем Borrelia miyamotoi, несколько дней держится высокая температура (40,5−41 градус), присутствуют тошнота, рвота, боли в мышцах, головные боли, боли в суставах. У половины больных начинаются нарушения функций различных органов. Хуже начинает работать печень, почки.

В России вирус встречается достаточно часто: им заражено до 10% клещей.

Напомним, что с 1 апреля в России ежегодно начинается клещевой сезон. Наибольшую активность клещи демонстрируют с весной и в начале лета — с апреля по июнь.

С начала 2017 года в медицинские учреждения с укусами клещей уже обратилось более 6900 человек по всей России.