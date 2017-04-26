Пекин, 26 апреля, 2017, 07:29 — ИА Регнум. Кампания продлится 100 дней и совместит в себе защиту экологии, общественную безопасность, городской менеджмент, развитие города и сел, а также ряд других компонентов, включая надзор за безопасностью воды.

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Производство, обработка, хранение, транспортировка и выбросы угольных и нефтепродуктов также будут проинспектированы, передает местное бюро экологической защиты.

Надзорные органы проверят вдобавок ко всему наличие в городе нелегальных свалок мусора и отходов.

Кампания стала реакцией на инспекционную проверку, проведенную центральным правительством в конце 2016 года, в рамках которой было выявлено, что только один из 19 канализационных стоков в городе поддерживался в подобающем состоянии.

Команда инспекторов также обнаружила, что строительство очистных станций было отложено, что привело к тому, что порядка 50 тыс. тонн непереработанных отходов попадают напрямую в реку Наньша округа Чанпин ежедневно, сообщает газета.

Напомним, что Пекин является одним из самых загрязненных городов Китая. Население мегаполиса постоянно страдает от грязного воздуха. Однако местные и центральные власти предпринимают различные попытки исправить ситуацию в лучшую сторону как путем внедрения новых «зеленых» технологий, так и использованием административных ограничительных мер.