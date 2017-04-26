Берлин, 26 апреля, 2017, 07:24 — ИА Регнум. В Германии за январь — март 2017 года зафиксировано 13 тысяч попыток незаконного въезда в страну, сообщает Der Focus.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Мигранты

Об этом свидетельствуют последние статистические данные Федеральной полиции Германии (die Bundespolizei), которые были опубликованы 25 апреля.

Согласно статистике, в январе было произведено 4610 попыток нелегального въезда на территорию ФРГ, в феврале — 4156, в марте — 4418.

В основном беженцы самостоятельно или с помощью контрабандистов пересекали границу с Австрией, таких насчитывается 4557 человек. Другие 1180 беженцев, ищущие убежища на территории ФРГ прибывали из Швейцарии, из Франции — 1052 человека.

В немецких аэропортах полиция остановила нелегальную миграцию 2575 беженцев.

Больше всего мигрантов насчитывается из Афганистана и Сирии: 1094 и 1039 соответственно, большое количество беженцев прибывает из Нигерии, Ирака, Албании и Эритреи.

В 2017 году заметно увеличился приток беженцев в страны ЕС из-за обострения политических кризисов во многих странах Ближнего Востока и Северной Африки.