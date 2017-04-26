Вашингтон, 26 апреля, 2017, 07:19 — ИА Регнум. Сенат США 25 апреля одобрил на кандидатуру Рода Розенстайна на должность первого заместителя генпрокурора и министра юстиции, за него проголосовали 94 сенатора, шесть высказались против, свидетельствуют результаты голосования.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Выборы в США

В качестве замглавы минюста США он будет курировать федеральные расследования, в частности, связанные с якобы вмешательством России в президентские выборы в США.

Ранее генпрокурор Джефф Сешнс отказался в этом участвовать, сославшись на то, что это может поставить под сомнение объективность расследования.

Розенстайн 7 марта в юридическом комитете Сената заявил, что готов назначить спецпрокурора по России, если это будет нужно. Расследования якобы предпринятых Москвой действий по вмешательству в ход выборов идут в минюсте и комитетах по разведке сената и палаты представителей конгресса США.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, после проигрыша представителя Демократической партии Хиллари Клинтон на президентских выборах в США американские СМИ и политики стали систематически заявлять о том, что кибератаки, совершенные в отношении штаба Демократической партии США, в результате которых «вскрылась» нелицеприятная информация, якобы происходила по указанию российских властей.

Тем не менее, до сих пор никто из представителей Вашингтона так и не предоставил каких-либо доказательств причастности РФ к этим хакерским атакам.