Лондон, 26 апреля, 2017, 07:15 — ИА Регнум. ‍Оговорка британского премьер-министра Терезы Мэй вызвала недоумение у публики: политик обещала «бороться с туризмом», пишет газета Daily Mirror.

Controller of Her Majesty’s Stationery Office Тереза Мэй

Издание отмечает, что, выступая в округе Бридженд (Уэльс, Великобритания), премьер-министр заявила, что Лондон собирается заключать торговые соглашения с разными странами по всему миру, чтобы получать доходы от произведенных в Великобритании товаров.

«Мы намерены вести мир за собой в предотвращении туризма», — сказала она далее.

Вероятно, глава британского правительства собиралась бороться не с туризмом, а с терроризмом, говорится в статье. Свою оговорку Тереза Мэй никак не пояснила, и аудитория осталась в недоумении.

Оговорка Терезы Мэй не осталась незамеченной и для пользователей соцсетей. Некоторые восприняли ее с юмором, кто-то обратил внимание на важность туризма для Великобритании в целом и для Уэльса — в частности.

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