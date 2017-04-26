Вена, 26 апреля, 2017, 07:13 — ИА Регнум. Австрия хочет продлить пограничный контроль, который по договоренности с Еврокомиссией истекает в середине мая 2017 года, на неопределенный срок, сообщает Die Welt.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Welcome

В январе текущего года руководство ЕС разрешило продлить пограничный контроль на три месяца пяти странам, где наплыв беженцев особенно высок: Германии, Дании, Швеции, Норвегии и Австрии.

Данный контроль, как утверждают в правительствах стран, позволяет контролировать беспорядочное перемещение мигрантов внутри ЕС и частично снижает нагрузку для стран.

Однако 25 апреля министр внутренних дел Австрии Вольфганг Соботка обратился к Еврокомиссии с просьбой о продлении данной меры.

«В целях безопасности внутри страны и сохранения общественного порядка нам необходимо знать, кто прибывает в нашу страну», — отмечает политик.

Как сообщается, в ближайшие недели Еврокомиссия должна рассмотреть ходатайство Австрии о повторном продлении сроков пограничного контроля в рамках статьи 29 Шенгенского кодекса о границах.

Пограничный контроль в пяти старнах был введен в 2015 году из-за опасности вторичной миграции внутри союза, а также из-за большой нагрузки на страны в результате кризиса беженцев и большого наплыва мигрантов.