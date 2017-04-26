Пекин, 26 апреля, 2017, 06:21 — ИА Регнум. Китайский юань незначительно просел по отношению к доллару США, уступив американской валюте 12 базисных пунктов, сообщает 26 апреля агентство Синьхуа.

Xinhua Доллар и Юань

На среду, 26 апреля, курс юаня составил 6,8845 за доллар, что говорит о небольшом падении курса по отношению к предыдущему дню.

Напомним, что колебания курса юаня властями КНР объясняются проведением долгосрочной структурной экономической реформы, начатой в 2015 году и призванной более тонко отрегулировать принципы определения курса национальной валюты КНР, а также работы экономической систем в целом. Однако, некоторые американские и британские эксперты полагают, что это связано с целенаправленными действиями Китая по обеспечению экономических экспортных преимуществ через ослабление курса юаня.