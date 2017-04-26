Далянь, Китай, 26 апреля, 2017, 06:16 — ИА Регнум. Китай 26 апреля ввел в эксплуатацию свой второй авианосец, спустив его на воду с верфи портового города Далянь, расположенного в провинции Ляонин, передает агентство «Синьхуа».

Xinhua Китайский авианосец проекта CV17, «Шаньдун». Рисунок с почтового конверта

Новый авианосец, являющийся первой китайской отечественной разработкой в области авианесущих кораблей, был спущен на воду около 9 часов утра по пекинскому времени 26 апреля.

В настоящий момент Китай обладает двумя авианосцами. Первым является переоборудованный советский авианесущий крейсер «Рига» (после распада СССР — «Варяг»), который был куплен Китаем в 1998 году у Украины за 25 млн долларов США по официальной версии для организации плавучего развлекательного центра. Однако уже 25 сентября 2012 года после процедуры переоснащения, он вошел в состав ВМС Китая.