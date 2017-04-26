Петропавловск-Камчатский, 26 апреля, 2017, 05:49 — ИА Регнум. Чистую питьевую воду, добытую на Камчатке, уже в ближайшие годы могут начать доставлять специальными танкерами в Китай. Возможностью региона в этом плане заинтересовалась компания COFCO Coca-Cola Beverages (дочерняя структур корпорации COFCO). Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Минвостокразвития.

(сс) Dmitriy Lakhtikov Один из китайских танкеров

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Там отметили, что по состоянию на начало этого года в регионе значатся 62 месторождения подземных вод высшей категории качества.

«С приход компании COFCO откроется новый вид бизнеса по поставке природной воды в Китай. Для китайского инвестора, приход на Дальний Восток привлекателен, поскольку рынок потребления питьевой воды в Китае только расширяется, сейчас в основном за счёт зарубежных поставок — из Таиланда и Южной Кореи», — отметили в министерстве.

При этом китайские компании планируют поставки бутилированной воды из Владивостока в северные провинции Китая. Для снабжения китайских городов, расположенных на побережье, более перспективной является танкерная перевозка — именно для таких поставок COFCO рассматривает Камчатский край.

Как сообщало ИА REGNUM, на Камчатке инвесторы намерены вложить в строительство инфраструктуры главного порта региона в Петропавловске-Камчатском около 4 млрд рублей. Резидентами территории опережающего развития на Камчатке являются 20 предприятий с общим объёмом инвестиций более 13 млрд рублей.