Сеул, 26 апреля, 2017, 05:17 — ИА Регнум. Южная Корея заявляет о введении в строй ключевых элементов американской сиситемы противоракетной обороны THAAD, передает Associated Press.

(сс) Ralph Scott Противоракетный комплекс THAAD

По информации правительства Южной Кореи, элементы ПРО развернуты после артиллерийских испытаний Северной Кореи.

Согласно сообщению южнокорейских СМИ, в строй введены шесть пусковых установок, несколько ракет-перехватчиков и один радар.

Ранее 26 апреля СМИ сообщили о прибытии военно-транспортной техники для установки элементов THAAD в уезд Сонджу. Полигон был обустроен на месте бывшего поля для гольфа.

THAAD (Terminal High Altitude Area Defense) — система противоракетной обороны армии США, которая предназначена для противодействия баллистическим ракетам ближнего, среднего и дальнего радиуса действия.

О начале развертывания в Южной Корее системы противоракетного комплекса THAAD было заявлено военными США в начале марта, после очередных ракетных испытаний КНДР.

Первые элементы THAAD прибыли в Сеул 7 марта, однако их размещение в стране затормозилось в связи с резкой реакцией Китая, который считает американские противоракеты угрозой безопасности в регионе.

Минобороны КНР уже обращалось к Южной Корее с призывом отказаться от размещения американской системы ПРО на своей территории и вернуться к переговорам с Северной Кореей.