Ключевые элементы системы THAAD в Южной Корее введены в строй
Сеул, 26 апреля, 2017, 05:17 — ИА Регнум. Южная Корея заявляет о введении в строй ключевых элементов американской сиситемы противоракетной обороны THAAD, передает Associated Press.
По информации правительства Южной Кореи, элементы ПРО развернуты после артиллерийских испытаний Северной Кореи.
Согласно сообщению южнокорейских СМИ, в строй введены шесть пусковых установок, несколько ракет-перехватчиков и один радар.
Ранее 26 апреля СМИ сообщили о прибытии военно-транспортной техники для установки элементов THAAD в уезд Сонджу. Полигон был обустроен на месте бывшего поля для гольфа.
THAAD (Terminal High Altitude Area Defense) — система противоракетной обороны армии США, которая предназначена для противодействия баллистическим ракетам ближнего, среднего и дальнего радиуса действия.
О начале развертывания в Южной Корее системы противоракетного комплекса THAAD было заявлено военными США в начале марта, после очередных ракетных испытаний КНДР.
Первые элементы THAAD прибыли в Сеул 7 марта, однако их размещение в стране затормозилось в связи с резкой реакцией Китая, который считает американские противоракеты угрозой безопасности в регионе.
Минобороны КНР уже обращалось к Южной Корее с призывом отказаться от размещения американской системы ПРО на своей территории и вернуться к переговорам с Северной Кореей.