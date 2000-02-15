Вашингтон, 26 апреля, 2017, 04:57 — ИА Регнум. Дочь президента США Иванка Трамп, являющаяся советником Дональда Трампа, заявила, что не влияла на решение своего отца нанести ракетный удар по авиабазе сирийских войск «Шайрат», передаёт телеканал ABC News.

(сс) U.S. Air Force Staff Sgt. Marianique Santosi Иванка Трамп

«Это некорректная интерпретация, — заявила она. — Лидер страны не может принимать решения, основываясь на эмоциях».

По словам дочери Дональда Трампа, глава Белого дома разделил её точку зрения, однако приказ о нанесении удара был отдан после консультаций на высоком правительственном уровне.

Напомним, президент США в ночь на 7 апреля отдал приказ о нанесении ракетного удара по сирийской авиабазе «Шайрат», с которой, по утверждениям Вашингтона, была осуществлена «химатака» в провинции Идлиб. С кораблей США в Средиземном море по территории базы было выпущено 59 ракет «Томагавк».

По заявлению губернатора провинции Хомс Талаля аль-Баррази, это привело к гибели пяти военнослужащих и девяти мирных жителей, 13 женщин и детей получили ранения различной степени тяжести.

Позднее в СМИ появилась информация, что ракетные удары были нанесены под влиянием Иванки, которая, узнав о «химатаке» в Идлибе, была крайне расстроена гибелью мирных жителей. Затем эту информацию в интервью газете The Daily Telegraph также подтвердил сын американского лидера Эрик Трамп.

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