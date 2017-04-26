Нерадивый алтайский фермер загубил стадо коров и отравил жизнь селянам
Барнаул, 26 апреля, 2017, 05:07 — ИА Регнум. »Из этой речки люди в посёлке скотину поят, сами пьют. Так скажем, ситуация близка к экологическому бедствию. У нас уже медведь ходит четвёртый день, потому что идёт на запах падали», — пояснил местный житель Иван Шеховцев.
Между тем, по словам заведующего отделом управления муниципальным имуществом Змеиногорского района Андрея Никифоренко, жалоба от жителей Новохарьковки ппоступила в муниципалитет только накануне утром, 25 апреля. «Техника подошла, в течение часа-двух погрузят и увезут. Будут утилизированы данные животные. Решается вопрос по привлечению к административной ответственности», — заявил местный чиновник.
Как уже сообщало ИА REGNUM, этот невероятный случай жестокого обращения с животными произошел в январе 2017 года. Местный фермер закупил порядка 70 голов домашнего скота, но корм почему-то не привез. Под новый год дорогу на ферму замело. О гибели скота местные жители узнали, когда голодные коровы добрели до села в поисках пищи. Интересно, что тогда же, в январе, было заявлено: власти района пообещали произвести очистку посёлка от трупов животных, а местное сельхозуправление намеревалось подготовить материалы по предпринимателю для прокуратуры.