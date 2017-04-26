Барнаул, 26 апреля, 2017, 05:07 — ИА Регнум. »Из этой речки люди в посёлке скотину поят, сами пьют. Так скажем, ситуация близка к экологическому бедствию. У нас уже медведь ходит четвёртый день, потому что идёт на запах падали», — пояснил местный житель Иван Шеховцев.

Кадр любительской видеосьемки, Вести-Алтай Жители алтайского села Новохарьковка несколько недель были вынуждены терпеть смрад от разлагающихся трупов коров

Между тем, по словам заведующего отделом управления муниципальным имуществом Змеиногорского района Андрея Никифоренко, жалоба от жителей Новохарьковки ппоступила в муниципалитет только накануне утром, 25 апреля. «Техника подошла, в течение часа-двух погрузят и увезут. Будут утилизированы данные животные. Решается вопрос по привлечению к административной ответственности», — заявил местный чиновник.

Как уже сообщало ИА REGNUM, этот невероятный случай жестокого обращения с животными произошел в январе 2017 года. Местный фермер закупил порядка 70 голов домашнего скота, но корм почему-то не привез. Под новый год дорогу на ферму замело. О гибели скота местные жители узнали, когда голодные коровы добрели до села в поисках пищи. Интересно, что тогда же, в январе, было заявлено: власти района пообещали произвести очистку посёлка от трупов животных, а местное сельхозуправление намеревалось подготовить материалы по предпринимателю для прокуратуры.