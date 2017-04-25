Вашингтон, 26 апреля, 2017, 02:49 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп заявил, что у него «нет страха» перед торговой войной с Канадой, передает Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

Трамп считает, что баланс внешней торговли между Соединенными Штатами и Канадой является защитой для США в случае намерения северного соседа объявить торговую войну.

«У них (Канады прим. ИА REGNUM ) огромный профицит в торговле с Соединенными Штатами, у них избыток, и у меня нет страха», — заявил Трамп в ходе встречи с фермерами в Белом доме.

К разговорам о возможности начала торговой войны между США и Канадой привело решение Белого дома о повышении тарифов на импортируемые из Канады пиломатериалы и молочные продукты, принятое 25 апреля.

По словам министра торговли США Уилбура Росса, решение о повышении тарифов приведет к «незначительному росту» цен на строительство домов в США и в целом не должно негативно сказаться на американских потребителях.

Однако Росс отметил, что Белый дом может не ограничиться одним только повышением пошлин — в дальнейшем возможен пересмотр положений Североамериканского соглашения о свободной торговле (НАФТА), действующего между США и Канадой.

«Я думаю… что НАФТА работает не так хорошо, как должно», — пояснил министр торговли США.

Напомним, выход из Транстихоокеанского и Трансатлантического партнерства, а также из договора НАФТА как невыгодных для США являлся одним из основных предвыборных обещаний действующего американского президента.