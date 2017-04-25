Тирасполь, 26 апреля, 2017, 01:35 — ИА Регнум. Президент Приднестровья Вадим Красносельский назвал популистской инициативу президента Молдавии Игоря Додона о «представителях Приднестровья» в парламенте Молдавии. Как заявил Красносельский на встрече с членами республиканского Совета ветеранов войны труда и вооруженных сил, народ Приднестровья не будет участвовать в молдавских выборах, передает корреспондент ИА.

Prm.md Вадим Красносельский, Игорь Додон

Вадим Красносельский напомнил, что на встречах с Додоном была достигнута договоренность начать работу по целому пакету проблем экономического и социального характера, не затрагивающих политическую сферу. «Я сразу поставил условие уйти от каких-либо дискуссий по поводу статуса Приднестровья. Наш статус определён народом — это независимость», — отметил президент.

По словам Вадима Красносельского, для того, чтобы продемонстрировать готовность к компромиссу, Приднестровьем был сделан ряд шагов по разрешению целого спектра проблем, которые долгие годы политизировались молдавской стороной. «Это работа школ с румынским языком обучения на территории Приднестровья… Решен вопрос по миграции, причём не в отношении только молдавских граждан, а в отношении всех иностранных граждан… Решен вопрос по спорным землепользователям в Дубоссарском районе», — рассказал президент.

Также для урегулирования проблемы политически мотивированного уголовного преследования Приднестровье в рамках жеста доброй воли прекратило 10 уголовных дел, возбужденных в отношении представителей властей и правоохранительных структур Молдавии, ожидая ответного шага со стороны Кишинева.

Однако вместо этого Молдавия в нарушение ранее достигнутых договоренностей намерена уже в этом году разместить на приднестровско-украинской границе сотрудников своих силовых структур, что может нанести значительный ущерб экономике Приднестровья и является также угрозой безопасности.

«Наряду со всеми этими проблемами, которые я обозначил, эта [инициатива Игоря Додона] — чистый такой популизм и пыль в глаза», — отметил Вадим Красносельский.

«Мы не делим приднестровцев на граждан Молдовы, Украины, России. У нас есть приднестровский народ. Так вот, приднестровский народ по закону Молдовы не может участвовать в выборах на территории Республики Молдова. Поэтому мы действуем строго в рамках нашей конституции и приднестровского законодательства. И раз по закону Молдовы приднестровский народ не может участвовать в выборах, то он и не будет участвовать. Думаю, это справедливо», — резюмировал президент.

В конце прошлой недели молдавский президент Додон, рассказывая о своем проекте смешанной избирательной системы, заявил, что интересы Приднестровья в молдавском парламенте должно представлять «пять-шесть» депутатов, что составляет около 5% от общего числа парламентариев. По мнению Додона, это позволит Приднестровью создать свою фракцию в молдавском парламенте.

Приднестровское государственное ИА «Новости Приднестровья» отмечает, что русофобская Либеральная партия, набравшая на выборах в 2014 году из всех партий, прошедших в парламент, меньше всего голосов, получила 13 депутатских мандатов — в два раза больше, чем Додон предлагает Приднестровью.

Агентство также вспоминает опыт участия приднестровцев в работе Верховного Совета МССР, избранного в 1990 году. Тогда количество депутатов представляющих в интересы жителей Приднестровья было более многочисленным — 60 из 394 парламентариев (15% от общего числа депутатов Верховного Совета МССР). Тем не менее, им не удалось добиться отмены ранее принятого дискриминационного закона «О функционировании языков», предотвратить утверждения Декларации о суверенитете и провозглашения румынского триколора государственным флагом Молдавии.

Как вспоминает один из депутатов последнего созыва Верховного Совета МССР, а в последствии первый президент ПМР Игорь Смирнов, мнение представителей Приднестровья большинство молдавских парламентариев просто не учитывало. «Внутри парламента, в зале, все было предрешено, по-моему ещё до открытия сессии. Нам даже рта не давали раскрыть. Пару раз попытавшись выступить и не получив слова, мы опять предпринимали попытки. Но и они, как правило, были тщетными. А уж и если и давали вставить несколько реплик, то при голосовании они не предпринимались в расчёт. Какой уж там учёт мнений меньшинства! Что же, спрашивается, делать было в таком парламенте?», — отмечается в мемуарах Игоря Смирнова «Жить на нашей земле».

ИА напоминает, что Игорь Додон был избран президентом Молдавии 13 ноября 2016 года при помощи голосов приднестровцев, которые впервые довольно массово приняли участие в молдавских выборах. Явка проживающих в ПМР граждан Молдавии на молдавские участки была организована при участии властей Приднестровья: людей организовано привозили на участки на автобусах. В итоге явка приднестровских избирателей была в 3−4 раза выше, чем в ходе всех предыдущих выборов.

Причем, по имеющейся информации, подвоз избирателей из Приднестровья на участки был организован представителями команды тогдашнего президента ПМР Евгения Шевчука. На это указывают как объективные факторы в Приднестровье, где подобные беспрецедентные действия не могли приниматься без прямой санкции высшего руководства республики, так и молдавские политики и СМИ. Кроме того за два дня до выборов в обращении к приднестровцам Шевчук открыто поддержал Додона, назвав его «пророссийским» кандидатом в президенты Молдавии.

Додон, отметим, является сторонником скорейшей ликвидации ПМР и решения молдавско-приднестровского конфликта путем федерализации Молдавии, плавно трансформировавшейся после избрания Додона президентом в еще более невнятный «особый статус» для Приднестровья в русле официальной позиции Кишинева на протяжении последних лет. В ходе предвыборной кампании Додон заявил, что принципиальное решение на этот счет может быть определено уже в 2017 году. Додон уверен, что ему удастся договориться на этот счет с Москвой.