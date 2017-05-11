Москва, 11 мая, 2017, 23:20 — ИА Регнум. 19 мая в Зверевском центре современного искусства в рамках международного фестиваля рисованных историй «КомМиссия» пройдет торжественное открытие выставки работ испанского художника Мигеля Бриевы. Художник работает на стыке карикатуры и комикса в стиле американских постеров 50−60-х годов, затрагивая остросоциальные темы и высмеивая современное общество потребления. Выставка организована при поддержке посольства Королевства Испания в России.

Мигель Бриева Мигель Бриева. Дух Запада

В Испании Бриева прославился благодаря рисованным историям из серии «Dinero» («Деньги»), которые каждую неделю печатались в журнале El Jueves, а затем были изданы отдельной книгой. Работы художника публиковались в крупных испанских газетах El País и La Vanguardia, а также в таких культовых журналах, как Rolling Stone, El Jueves и Cinemanía. ИА REGNUM публикует некоторые работы художника (перевод Анны Врониковой, дизайн Ивана Довбня и Константина Дубкова).

Мигель Бриева Мигель Бриева. Богатство нищеты

В преддверии выставки ИА REGNUM задало Мигелю Бриеве несколько вопросов. В качестве переводчика выступила Анна Воронкова.

Жить в обществе и быть свободным от него невозможно, и я бы сказал, нежелательно жить вне общества, пусть даже в таком сложном взаимозависимом, как наше. Люди, которые работают в творческих областях, пользуются редкой привилегией самостоятельно организовывать свое рабочее время, что дает им возможность периодически выходить из неистового общего марша и отчужденно созерцать вещи на расстоянии. Именно это одна из основных функций искусства: обозначить выдумку, в которой содержится наша так называемая нормальность, реальность, вникать в ее противоречия и заблуждения, указывать на более разумные и прекрасные горизонты для тех, кто способен к ним идти. Художник, как правило, стремится расширить и активизировать жизненный опыт, в то время как истории, которые подстраиваются под общественные вкусы, стремятся ограничить, вдавить общество в эту «точку комфорта».

В своих работах я пытаюсь представить и отразить идеи, как мы можем организоваться как коллектив для достижения лучших результатов. Я просто проецирую на бумагу свои собственные желания, которые, как я подозреваю, разделяют многие в надежде освободить пружины (в себе и в других), которые мешают нам желать и верить в то, что лучшее возможно. Вопрос здесь не в расстоянии между тем, что мы видим и что хотели бы видеть, тут дело в другом: у нас нет другого выбора, это уже вопрос выживания. Мы обязаны фантазировать!

Я стараюсь всегда думать и рисовать глобально, гуманно. Государства-нации и их метафизическая производная, которая называется родиной, являются только произвольными границами, которые при взаимопроникновении современного мира имеют целью лишь запутать и манипулировать население. Любой мало-мальски осведомленный человек видит, как многие сегодняшние проблемы обусловлены одними и теми же факторами в разных странах: двухпартийность, контроль СМИ, власть в частных руках, финансовое доминирование и общий страх. В каждой стране эти черты приправлены собственным фольклором.

Настоящая идентичность, та, что действительно имеет для меня фундаментальную ценность, находится в региональной системе координат, я имею ввиду язык, тонкие национальные обычаи, еду, музыку, байки и т. д. Это соединение разных особенностей, размытое временем, я бы назвал своей родиной, только это помогает сплотить людей, объединить общим смыслом, и совсем не работает для доминирования или ведения войны и т.п.

Мигель Бриева Мигель Бриева. Собственники

Нет, мне никогда не приходилось испытывать стыд за то, что я сделал, правда, мне всегда хотелось добиться лучшего результата. Что касается ценности книг, которых у меня вышло несколько, в каждой заложен свой смысл, и на тот момент каждая из них была моим лучшим творением. Потом, конечно, когда оглядываешься назад, видишь, что что-то удалось лучше, что-то оказалось, так сказать, в «переходном периоде», но это больше касается творческой работы. Я точно могу сказать, что со временем понял: чем свободнее, без беспокойства, работаешь, тем сильнее и неожиданней результат.

Нет. Для меня юмор и воображение в самом широком смысле абсолютно свободны в своем проявлении. В вымысле («фикшн») мы смеемся над всем, переступаем все запреты, чтобы не делать этого в реальной жизни. Это полевые испытания нашей свободы, выхлопной клапан беспокойного бессознательного. К сожалению, в нашем мире происходит все совсем наоборот, худшее из возможного: столько всего, о чем не возможно говорить (из-за вечной цензуры и нового штампа политкорректности). При этом ежедневно люди в своих действиях переступают крайнюю черту, унижают других, совершают преступления. Прекрасный пример — политики и бизнесмены.

Мигель Бриева Мигель Бриева. Белое рождество

Комикс-муза? Это была бы карлица, супер-мудрая старушка, бездомная волшебница, у которой нет ничего и которая надо всем смеется, и при этом способна из 3−4 секретных ингредиентов приготовить всевозможные отвары и микстуры. Существуй она и вправду в неких недостижимых измерениях, я бы ее спросил: «Скажи мне, о муза, чем, к чертям, всё это закончится?»

На выставке будут представлены лучшие работы Мигеля Бриевы. Кроме того, все желающие смогут почерпнуть что-то новое на мастер-классе художника. А 20 мая в 15:00 в Российской государственной библиотеке для молодежи пройдет творческая встреча с Мигелем.