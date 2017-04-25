Ташкент, 25 апреля, 2017, 21:07 — ИА Регнум. В Министерстве иностранных дел Узбекистана 25 апреля состоялась встреча членов кабинета министров с командующим Центральным командованием Вооруженных сил США Джозефом Леонардом Вотелом. Как сообщает МИД Узбекистана, в ходе беседы министр иностранных дел Абдулазиз Камилов, министр обороны Кабул Бердиев и генерал Джозеф Вотел обсудили текущее состояние и перспективы взаимодействия в контексте узбекистанско-американской повестки дня, а также обменялись мнениями по ряду международных и региональных проблем.

Афганистан

Внешнеполитическое ведомство Узбекистана подчеркивает, что «отдельное внимание было уделено развитию ситуации в Афганистане».

Как ИА REGNUM сообщало ранее, глава государства Шавкат Мирзиёев, будучи временно исполняющим обязанности президента Узбекистана, заявлял о необходимости укрепления всестороннего сотрудничества с Афганистаном.

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