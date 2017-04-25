Красногорск, 25 апреля, 2017, 20:44 — ИА Регнум. По словам Фаевской, в 2017 году на создание комфортных условий для инвалидов в области выделят 685 млн рублей. Доля федеральной субсидии составит 109 млн рублей. В 2018 году на создание доступной среды планируется потратить чуть меньше — 664 млн рублей, а в 2019 году — 549 млн рублей. Пилотный проект по внедрению нового «маршрутизированного подхода» для создания комфортной среды проводят в четырех районах области: Одинцово, Люберцах, Сергиевом Посаде и Раменском районе.

Дарья Антонова ИА REGNUM Пандус для инвалидов

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, программа создания безбарьерной среды в Подмосковье рассчитана на пять лет. В 2017 году в ее рамках планируют переоборудовать под инклюзивное обучение девять школ региона.