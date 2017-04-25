Казань, 25 апреля, 2017, 20:19 — ИА Регнум. План развития волонтерского движения был представлен во вторник, 25 апреля, в Казани, в рамках работы Форума активных граждан «Сообщество».

Форумсообщество.рф Участники Форума активных граждан «Сообщество»

«В работе межведомственной комиссии примут участие большинство ведомств. План мероприятий призван вовлечь в свою реализацию большинство федеральных ведомств (Минобрнауки, Минтруд, Минздрав, МВД, МЧС, Минюст, Росмолодежь, Минэкономразвития)», — цитирует ТАСС слова Артема Метелева, сопредседателя Ассоциации волонтерских центров и члена Общественной палаты РФ.

Артем Метелев охарактеризовал волонтерство как «всепроникающий феномен», отметив, что добровольцев можно встретить в любой отрасли или сфере общественной жизни.

«И для координации их деятельности необходим межведомственный подход. Сейчас этим занимается Федеральное агентство по делам молодежи, у него ключевая роль должна остаться, потому что в абсолютном большинстве регионов вопросы развития волонтерства отнесены к компетенции органов по делам молодежи. Но мы понимаем, что необходимо в эту работу вовлекать и другие ведомства», — отметил Артем Метелев.

Также к маю планируется разработать критерии и провести оценку вклада волонтерства в развитие России.

«Согласно плану мероприятий, к маю 2018 года необходимо разработать методику и провести оценку вклада волонтерского движения в социально-экономическое развитие страны. Затем такой доклад планируется делать ежегодно. Для сравнения: по оценкам, например, вклад волонтеров в экономику США составляет около $75 млрд», — отметил Артем Метелев.

Координатор проекта Департамента инвестиций в социальную сферу направления «Социальные проекты» Агентства стратегических инициатив Алиса Бабина привела другой пример: в Канаде доля вклада добровольчества в ВВП страны равна доле машиностроения.

Напомним, в послании Федеральному собранию в декабре 2016 года президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости «снять все барьеры для развития волонтерства» в России и призвал Агентство стратегических инициатив и Общественную палату предметно поддержать соответствующие движения и некоммерческие организации.

К 30 апреля 2017 года Владимир Путин распорядился подготовить план мероприятий по развитию волонтерского движения, включая стандарты взаимодействия волонтеров с органами власти.