Москва, 25 апреля, 2017, 20:17 — ИА Регнум. «Мы очень обеспокоены условиями жизни мирных жителей и их безопасностью в Донбассе. С начала текущего года в зоне конфликта погибли 140 гражданских лиц», — сказал Заньер.

Екатерина Евгеньева Место падения снаряда ВСУ во дворе детского сада «Берёзка» в Донецке

Он также подчеркнул, что только за последнюю неделю зафиксировано более 4 тысяч нарушений режима прекращения огня.

«Мы видим ухудшение ситуации и всё большую политизацию конфликта», — констатировал Заньер.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в конце марта Контактная группа по урегулированию конфликта на Украине достигла договоренности о введении режима прекращения огня в Донбассе с 1 апреля.

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что отдал приказ Вооруженным силам Украины с 1 апреля соблюдать режим прекращения огня.

Однако, украинские силовики и националистические батальоны даже и не думали исполнять приказ Порошенко. ВСУ производят обстрелы территорий Донецкой и Луганской Народных Республик каждый день.