Чебоксары, 25 апреля, 2017, 19:35 — ИА Регнум. По предварительным данным Чувашстата, в январе — марте 2017 года в Чувашской Республике число родившихся (без мертворожденных) уменьшилось на 648 человек (на 16%) по сравнению с соответствующим периодом 2016 года. Число умерших увеличилось на 6 человек (на 0,1%). Число умерших превысило число родившихся на 18,8% (в январе — марте 2016 года число родившихся превысило число умерших на 0,4%).

1246 детей (36,6%) были по очередности рождения первыми, 1398 детей (41,1%) — вторыми, 579 детей (17,0%) — третьими, 178 детей (5,3%) — четвертыми и более.

Основными причинами смерти жителей республики остаются болезни системы кровообращения (40% всех умерших), новообразования (12,8%), внешние причины смерти (11,4%), болезни органов дыхания (5,7%) и болезни органов пищеварения (5,4%).

В январе — марте 2017 года умерло 14 младенцев в возрасте до 1 года, в расчете на 1000 родившихся живыми — 3,5.

Число зарегистрированных в органах ЗАГС браков осталось на уровне соответствующего периода 2016 года (1192), количество разводов увеличилось на 31, или на 3,1% и составило 1043. Показатель брачности на 1000 населения — 3,9, показатель разводимости на 1000 населения — 3,4.