Златоуст, Челябинская область, 25 апреля, 2017, 19:07 — ИА Регнум. Нарушения в заключении контракта на реконструкцию лыжного стадиона имени Светланы Ишмуратовой в городе Златоусте выявила УФАС по Челябинской области. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе антимонопольной службы.

Лыжник

По данным Челябинского УФАС, Муниципальное автономное учреждение «Спортивная школа олимпийского резерва №1 имени С.И. Ишмуратовой» города Златоуста заключило контракт на реконструкцию лыжного стадиона со строительством биатлонного стрельбища с подрядчиком без проведения торгов. Сумма договора составила 43,8 млн рублей.

Представитель спортшколы сообщил, что контракт заключался в порядке, предусмотренном гражданским законодательством без применения положения статьи 93 Закона о контрактной системе. Однако, как заявили в УФАС основания для заключения контракта без проведения конкурентных процедур отсутствовали. Заключение контракта без торгов для муниципального предприятия возможно лишь в случаях, когда происходит ликвидация последствий аварии или чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера. При реконструкции спортшколы таковые отсуствовали.

Таким образом, Челябинское УФАС выявила нарушения требований Закона о контрактной системе. В антимонопольном ведомстве посчитали, что были ущемлены права других хозяйствующих субъектов, которые могли бы выполнить данные работы, причем за меньшую сумму. Прокуратура города Златоуста возбудила административное дело в отношении должностного лица спортивного учреждения.