Ярославль, 25 апреля, 2017, 19:01 — ИА Регнум. В Ярославской области в электричках появился вагон-музей службы судебных приставов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Управлении Федеральной службы судебных приставов по Ярославской области.

УФССП по Ярославской области Экспонаты вагона-музея

В электричке «Ярославль-Рыбинск» ярославское УФССП совместно с Северной пригородной пассажирской компанией открыли музей-вагон службы судебных приставов. Во время пути представитель службы судебных приставов будет проводить экскурсию и подробно рассказывать об экспонатах, а также о тонкостях работы службы сегодня.

Посетители узнают много интересных, поучительных и порой забавных историй. Кроме того, имея при себе паспорт, можно будет оплатить долги, не выходя из поезда.

Среди экспонатов будут оригиналы и копии исполнительных листов, судебные решения XIX—XXI века.

Кроме того, пассажиры смогут примерить форму судебных приставов, сфотографироваться в ней и потом найти свои фото в группах социальных сетях. Посещение музея будет бесплатным.

«Мы сначала хотели сделать вагон-музей последним или первым, но железнодорожники убедили сделать его проходным. Люди будут переходить из одного вагона в другой и попутно проходить через музей», — сказала пресс-секретарь ярославского управления службы судебных приставов Екатерина Пиунова.

Сейчас решается вопрос как часто к электричкам будет крепиться вагон-музей. Пока в планах два варианта — один или три раза в неделю. Помимо Рыбинска, вагон музей будет ездить и в Кострому.