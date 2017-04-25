Рыбинск, Ярославская область, 25 апреля, 2017, 18:07 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что власти не собираются отказываться от плавающего курса рубля. Об этом глава государства заявил сегодня, 25 апреля, в ходе встречи с представителями деловых кругов в Рыбинске (Ярославская область).

Kremlin.ru Владимир Путин на встрече с представителями деловых кругов Ярославской области

Путин заявил, что в нынешней экономической ситуации российские власти не будут отказываться от плавающего курса рубля.

При этом глава государства подчеркнул, что важно сохранять стабильность национальной валюты.

«В условиях плавающего курса — а от него мы отказываться не собираемся — хочу, чтобы было понятно, потому что у нас слишком много рисков и, если мы пойдём назад и будем пытаться регулировать курс нерыночными способами… Насколько ЦБ и правительству удастся обеспечить эту стабильность, мы посмотрим», — сказал российский лидер.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, с ноября 2014 года российский рубль использует плавающий валютный курс. Ранее курс удерживался Банком России в рамках валютного коридора путем валютных интервенций.