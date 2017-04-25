Киев, 25 апреля, 2017, 17:10 — ИА Регнум. Завтра, 26 апреля, на Украину осуществит визит президент Белоруссии Александр Лукашенко. После этого президент Украины Петр Порошенко совершит ответный визит в Минск. Об этом 25 апреля сообщает пресс-служба главы украинского государства, передает ИА REGNUM.

President.gov.by Александр Лукашенко

Отмечается, что главы двух государств примут участие в мероприятиях, посвященных годовщине аварии на Чернобыльской атомной электростанции (ЧАЭС). Президенты почтут память погибших в чернобыльской катастрофе и посетят ряд объектов на ЧАЭС. «Главы государств совместно почтят память погибших в Чернобыльской катастрофе и посетят ряд объектов на Чернобыльской АЭС. Президенты двух стран также проведут переговоры на территории Беларуси», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле 2017 года секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Александр Турчинов допустил начало прямой агрессии ВС Российской Федерации на Украину после российско-белорусских учений «Запад-2017». «По оценкам военных специалистов, конечная цель указанных учений заключается в проверке готовности российских войск проводить операции от региональных до широкомасштабных ограниченных войн в условиях сокращения времени на их стратегическую подготовку. При их подготовке к активной фазе «Запад-2017», а они должны состояться в сентябре этого года, нельзя исключать проведения российской стороной скрытых мероприятий по подготовке к стратегической наступательной операции», — сказал Турчинов.

Напомним, 26 апреля в Украине, Белоруссии и России пройдут памятные мероприятия посвященные годовщине аварии на Чернобыльской атомной электростанции (ЧАЭС). 14 ноября 2016 года на объект «Укрытие» четвертого энергоблока Чернобыльской атомной электростанции (ЧАЭС) переместили арку. После окончания этого процесса внутри «Укрытия» можно будет безопасно демонтировать конструкции, работать с топливосодержащими и радиоактивными материалами. Ожидается, что в ноябре 2017 года объект введут в эксплуатацию и начнется демонтаж нестабильных конструкций «Укрытия». Проект предусматривает, что арка будет эксплуатироваться в течение 100 лет и обойдется в €1,5 млрд.

Вес сооруженной арки составил 36 200 тонн. Она имеет 165 м в длину и 110 м в высоту. Процесс надвижения происходил при помощи специальной системы из 224 гидравлических домкратов, которые перемещали конструкцию на 60 см за один цикл. Арка была построена вблизи с четвертым энергоблоком. Чтобы его накрыть потребовалось четыре дня.