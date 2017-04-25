Москва, 25 апреля, 2017, 16:58 — ИА Регнум. Причин роста цен на бензин несколько. В США очень высока конкуренция в нефтепереработке и рознице, которая заставляет снижать цены на бензин либо как минимум не повышать. Кроме того, американская нефть — более легкая и более качественная, чем в России, при этом глубина переработки в США намного больше, поэтому из каждой тонны нефти в США можно произвести больше качественного бензина, чем в России, заявила корреспонденту ИА REGNUM заместитель директора аналитического департамента Альпари Наталья Мильчакова.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Цены на бензин

«При этом в США доля всех налогов в стоимости бензина не превышает 15%, а в России может доходить до 60−70%. Проблема здесь не в высоких ставках налогов, а в количестве налогов и негибкости налоговой системы. Можно также отметить, что в России с укреплением рубля растет и цена литра бензина в долларовом эквиваленте. Если рубль опять обесценится, то и бензин в долларовом выражении будет дешевле, хотя рублевые цены на бензин будут неизбежно продолжать расти», — пояснила Мильчакова.

«Основной причиной того, что рублевые цены на бензин будут продолжать расти, является рост акцизов. Ставки акцизов на автобензин с 1 января 2017 года установлены на следующем уровне: бензин ниже пятого класса — 13 тыс. 100 рублей за тонну, бензин пятого класса — 10 тыс. 130 рублей за тонну. В 2013 году ставки акцизов на бензин устанавливались несколько иначе: бензин ниже третьего-пятого класса — 10 тыс. 100 рублей за тонну, бензин третьего класса — 9 тыс. 750 рублей за тонну, бензин четвёртого класса — 8 тыс. 560 рублей за тонну, бензин пятого класса — 5 тыс. 143 рублей за тонну», — привела цифры эксперт.

«Как видно, на бензин пятого класса ставки акцизов за пять лет выросли на 96%. А ставки акцизов на бензин ниже пятого класса в среднем выросли почти на 40%. Не на 96%, но все равно — рост существенный», — отметила Мильчакова.

«Проблема заключается еще и в том, что бизнес закладывает в цены еще и будущие негативные ожидания роста налогов и сборов. И если действующий Налоговый кодекс все-таки позволяет определить стабильные правила игры в налогообложении бизнеса и физлиц (то есть налоговые ставки не меняются в течение многих лет), то с акцизными сборами власть делает все, что хочет и меняет их тогда, когда нужно залатать очередную прореху в бюджете. А издержки повышения налогов производители и продавцы перекладывают, разумеется на потребителя», — высказала свое мнение эксперт.

Напомним, агентство Bloomberg сообщило, что, по оценкам его экспертов, в I квартале 2017 года розничные цены на бензин в России сравнялись с ценами на бензин в США. Так, литр бензина в США в I квартале стоил $0,68, а в России в долларовом эквиваленте столько же.

Читайте также: СМИ: Бензин в США стал дешевле, чем в РФ