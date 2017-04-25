Лебедянь, Липецкая область, 25 апреля, 2017, 16:41 — ИА Регнум. В Лебедянском районе Липецкой области собирают комиссию по делам ГО и ЧС после обрушения склада на заводе ОАО «ЭКЗ Лебедянский», принадлежащем компании PepsiСo, сообщает портал Gorod48 со ссылкой на главу районной администрации Михаила Мицука.

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Как уже сообщало ИА REGNUM, 25 апреля около 10:00 в Лебедяни обрушилась кровля в одном из складских помещений. В результате аварии двое рабочих застряли на высоте примерно в 30 метров. Для их спасения были задействованы промышленные альпинисты. К 14:20 спасатели передали пострадавших медикам и завершили первоочередные работы. Под завалами людей нет, здания поблизости и живущие в них люди находятся вне опасности.

Обрушение произошло на складе готовой продукции, и после него несколько тонн сока потекло по улицам Лебедяни в реку Дон. Следственный комитет начал проверку по данному факту, природоохранная прокуратура будет оценивать вред нанесенный водоему, а региональное управление Росприроднадзора возбудило дело об административном правонарушении.

Мицук заявил, что соком с пострадавшего склада залило всего одну улицу, и большая часть «потопа» уже утекла в реку Дон. Объекты городского хозяйства при этом не пострадали. Ликвидировать последствия аварии будет компания PepsiCo.

«Самое главное, что сок не представляет опасности для людей. Он не какое-то опасное вещество, которое может нанести ущерб. Это пищевая продукция. Как ее убрать, я думаю, мы сможем решить оперативно вместе с городскими службами», — цитирует РИА Новости слова директора по коммуникациям PepsiCo Марины Зибаревой.