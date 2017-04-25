Рыбинск, Ярославская область, 25 апреля, 2017, 16:34 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что отказ Украины от военно-технического сотрудничества позволил создать целую новую отрасль в России. Об этом глава государства сказал сегодня, 25 апреля, на заседании Военно-промышленной комиссии.

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Путин напомнил, что до 2014 года Россия закупала корабельные двигатели для нужно военно-промышленного комплекса на Украине. Однако после государственного переворота в Киеве в феврале 2014 года промышленная кооперация распалась, и возможность сотрудничества с украинскими партнерами исчезла.

«Мы были вынуждены заняться импортозамещением. И, откровенно говоря, это пошло нам на пользу с технологической точки зрения. Потому что за это время — с декабря 2014 года и по сегодняшний день — нами создана фактически новая научная отрасль и новая отрасль производства», — сказал Владимир Путин на заседании Военно-промышленной комиссии.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, после госпереворота на Украине, пришедшая к власти в этой стране группировка свернула все направления сотрудничества с Россией. Украинские власти заявили, что переориентируют экономику на Европейский союз и тем самым сделают её конкурентоспособной.

На деле разрыв связей с Россией обернулся катастрофическим крахом для ряда отраслей украинской экономики, особенно для промышленности. Оказалось, что продукция большинства украинских предприятий, которая имела спрос на российском рынке, в Евросоюзе совершенно не нужна. Это привело к росту безработицы и колоссальным экономическим потерям.