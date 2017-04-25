Киев, 25 апреля, 2017, 16:01 — ИА Регнум. Производство нелегального алкоголя на Украине увеличилось почти в два раза за последние 6−8 лет, заявил независимый аналитик рынка алкогольных напитков Игорь Товкач на своей странице в Facebook.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Пармезан

По его словам, в 2008—2010 году Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) приводила данные, согласно которым уровень теневого рынка алкоголя на Украине составлял 36% при потреблении 13,9 литров на человека в возрасте старше 15 лет.

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Учитывая серьезное падение производства крепкого алкоголя в январе-марте 2017 года, а также снижение потребления легального алкоголя населением Украины на 45% за последние шесть лет (до 5 литров на человека в возрасте старше 15 лет), эксперт делает вывод, что на сегодня процент теневого рынка алкоголя на Украине составляет не менее 60%.

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Напомним, в январе госпредприятие спиртовой и ликероводочной промышленности «Укрспирт» подняло цены на спирт более чем на 10,5%, а в марте — еще на 8%.