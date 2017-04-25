Калуга, 25 апреля, 2017, 16:11 — ИА Регнум. Глава городского самоуправления Александр Иванов 25 апреля поздравил с 98-летием ветерана Великой Отечественной войны, Почетного гражданина города Калуги, председателя городского совета ветеранов Александра Унтилова, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Пресс-служба городской думы Калуги Глава Калуги Александр Иванов поздравил с 98-летием ветерана войны Александра Унтилова

«Все мы в неоплатном долгу перед нашими ветеранами, — сказал глава Калуги Александр Иванов. — Александр Яковлевич Унтилов прошел Великую Отечественную войну и войну с Японией, он не только геройски сражался на фронте, но и много лет трудился на благо нашего города. Сегодня я хочу выразить ему огромную благодарность, пожелать крепкого здоровья, бодрости духа, долгих и счастливых лет жизни».

Калужанин Александр Унтилов ушел на фронт 22 июня 1941 года. Участвовал в обороне Москвы и в Курской битве, освобождал Калужскую область, Белоруссию и Прибалтику, сражался в Восточной Пруссии, а затем в Маньчжурии. Награжден орденом Отечественной войны 1-й степени, орденами «Красной звезды», «Знак Почета» и множеством медалей.