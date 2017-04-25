Санкт-Петербург, 25 апреля, 2017, 15:28 — ИА Регнум. Вице-премьер РФ Виталий Мутко заявил журналистам на заседании Совета оргкомитета «Россия-2018» о готовности всех спортивных объектов в России для проведения футбольного Кубка конфедераций-2017.

Дарья Антонова ИА REGNUM Виталий Мутко

По его словам, готовы все четыре стадиона Кубка в Казани, Сочи, Санкт-Петербурге и Москве. Также к приему спортсменов готовы 12 предматчевых тренировочных площадок.

«Подписаны все соглашения. Есть вопросы, которые до 2 июня надо завершить», — сказал Мутко.

Он уточнил, что до 2 июня в ведение оргкомитета будет передано все, что необходимо. «Мы полны решимости провести турнир на самом высоком уровне», — заключил вице-премьер РФ.

Кубок конфедераций пройдет в четырех городах России с 17 июня по 2 июля 2017 года. Ожидается, что его посетят 700 тыс. футбольных болельщиков.

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