Мадрид, 25 апреля, 2017, 15:20 — ИА Регнум. Главный латвийский дипломат дежурно похвалил испанское правительство за отправку подразделения в балтийскую зону в составе контингента НАТО, призванного сдерживать «агрессивные намерения России» и заявил, что «всему ЕС и НАТО надо держаться вместе, иначе не победить».

Saeima Эдгар Ринкевич

«Министр Ринкевич считает, что Россия стремится вбить клин между НАТО и Евросоюзом, — отмечает испанское издание. — Государственный латвийский чиновник считает ситуацию на границе России с прибалтийскими странами столь же напряженной, как и на Корейском полуострове. В любом из этих двух мест высока вероятность взрыва, считает балтийский гость».

«Ринкевич объяснил, почему НАТО и ЕС должны защищать маленькие государства — если позволить России хозяйничать на их территории (а это земля Евросоюза), то там может случиться все, как было в Крыму в 2014», — резюмирует газета.