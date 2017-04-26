Тбилиси, 26 апреля, 2017, 03:30 — ИА Регнум. Визит министра иностранных дел России Сергея Лаврова в Абхазию продолжил курс, взятый на снижение напряженности в Закавказье. О подробностях регионального политического процесса, идущего в Закавказье, читайте в статье редактора ИА REGNUM Станислава Тарасова.

Иван Шилов ИА REGNUM Грузия

Одной из важнейших задач остается заключение договора о неприменении силы, речь о котором велась на переговорах в Женеве между Россией, Грузией, Абхазией, Южной Осетией и США. Предполагается, что рамочный текст будет готов до конца 2017 года.

В случае принятия, этот договор должен исключить возможность применения военной силы между Тбилиси, Сухумом и Цхинвалом. Россия и Армения как стратегические партнеры и члены ОДБК заинтересованы в этом договоре, но ситуация осложняется нерешенностью конфликта с Азербайджаном, с которым Грузия имеет развитые партнерские отношения, особенно в области транзита энергоносителей. Также и часть грузинской политической элиты высказывается о возможности нормализации российско-армяно-грузинских отношений как о «предательстве национальных интересов».

Впрочем, общее развитие отношений в регионе Закавказья постепенно все больше сдвигается в сторону конструктивного сотрудничества.

Подробности читайте в статье: Грузия может оказаться в эпицентре борьбы между Россией и Азербайджаном

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