Москва, 25 апреля, 2017, 15:10 — ИА Регнум. В 2017 году в Москве летние профилактические отключения горячей воды в жилых домах начинаются с 10 мая. Горожане могут узнать период отключения горячей воды на сайте Московской объединённой энергетической компании, сообщили в МОЭК.

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Горожане могут узнать дату начала и продолжительность летних профилактических работ.

Во время отключений проводятся профилактические и капитальные ремонты на районных тепловых станциях и центральных тепловых пунктах, диагностика сетей, перекладка трубопроводов с применением новых технологий.

Работами будут охвачены 71 тыс. зданий, в том числе около 33 тыс. жилых домов.

Отключения горячей воды в жилых жомах будут длиться не более 10 дней.

В МОЭКЕ отметили, что в 5006 зданиях, в том числе в 3171 жилом доме, на время проведения ремонтно-профилактических работ в 2017 году горячая вода отключаться не будет.

Мероприятия по подготовке к следующему отопительному периоду завершатся до 25 августа 2017 года.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2016 году в Москве сокращенные сроки отключения воды применялись в 141 жилом доме В 3166 домах на время проведения ремонтно-профилактических работ горячая вода и вообще не отключалась.