Москва, 25 апреля, 2017, 15:04 — ИА Регнум.

«Яндекс» запустил новую универсальную платформу, которая «пригодится и большим корпорациям, и стартапам». Об этом сообщается в блоге Яндекса.

Hybridtechcar.com Яндекс

Платформа «Яндекс.Коннект» представляет из себя комплекс связанных друг с другом сервисов для совместной работы и общения. В него входят почта для домена, диск, вики (общая база документов) и ямб (единый мессенджер).

По словам разработчиков, одна из главных особенностей платформы — в том, что все сервисы тесно связаны друг с другом. Так, все сотрудники компании автоматически добавляются во все списки рассылки в почте и чаты в Ямбе. Кроме того, предусмотрен доступ к общим файлам и документам — всей компании и своего отдела.

С сегодняшнего дня доступен базовый набор функций — Коннектом можно пользоваться бесплатно. Позже разработчики планируют внедрить платный тариф с более широкими возможностями.