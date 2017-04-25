Москва, 25 апреля, 2017, 14:58 — ИА Регнум. Российский новейший фрегат «Адмирал Григорович» отработал в восточной части Средиземного моря алгоритм ведения боя одиночным кораблем с надводными кораблями «противника», сообщает пресс-служба Черноморского флота РФ.

Mil.ru Фрегат «Адмирал Григорович»

«В ходе учения была выполнена артиллерийская стрельба по надводной мишени», — говорится в сообщении. Стрельба была выполнена в соответствии с планом боевой подготовки в восточной части Средиземного моря.

Экипаж «Адмирала Григоровича» успешно обнаружил плавающую морскую «мину», уклонился от нее, после чего уничтожил огнем автоматической корабельной артустановки АК-630.

Неделей ранее тренировки провели летчики палубного вертолета «Адмирала Григоровича». Фрегат продолжает выполнение задач в Средиземном море.

Фрегат «Адмирал Григорович» — головной корабль дальней морской зоны проекта 11 356, его водоизмещение порядка 4 тыс. тонн. Скорость судна — 30 узлов, автономность плавания — 30 суток.