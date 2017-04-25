Вышел трейлер мультфильма «Садко»
Москва, 25 апреля, 2017, 14:58 — ИА Регнум. В сети практически нет никакой информации о сюжете, но из описания к ролику можно понять, что веселый парень Садко, очень хорошо играющий на гуслях, будет воевать за настоящую любовь с подводной ведьмой Барракудой.
Авторы сценария — Александр Архипов и Дмитрий Новосёлов.
В трейлере показаны богатыри, викинги, русалки, утопленники, морской царь, и еще много других персонажей.
Руководил созданием мультфильма режиссер Виталий Мухаметзянов, процессом создания анимации занималась студия студия «Муха» и Кинокомпания СТВ, при поддержке Фонда кино. Премьера анимационного фильма запланирована на 12 октября 2017 года.
Напомним, Садко — герой из былин, бывший бедный гусляр, купец или приезжий с Волги молодец, который попал в подводное царство. В 1953 году по мотивам онежских былин был снят известный фильм «Садко».