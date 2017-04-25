Рыбинск, Ярославская область, 25 апреля, 2017, 14:38 — ИА Регнум. В день визита президента страны Владимира Путина в Рыбинск Ярославской области жители города обнаружили что на некоторых улицах дорожные ямы засыпаны битым кирпичом, а кое-где… сеном. Фотографии такого оригинального способа восстановления дорожного покрытия были размещены группе «Подслушано в Рыбинске» социальной сети «Вконтакте».

Фото группы «Подслушано в Рыбинске» в социальной сети «Вконтакте» Дорожные ямы в Рыбинске засыпаны битым кирпичём

К визиту президента Рыбинск, естественно, готовился — вычищенные до блеска улицы, где и окурка не увидишь. Работники в оранжевых жилетках казалось бы всюду успели заделать дорожные ямы. Но кое-где, по мнению рыбинцев, видимо, не успели и решили ямы «замаскировать». Больше всего отличился один из дворов микрорайона Переборы. На снимках видно, раскиданное по дороге сено. Оно фигурно повторяет контуры ямы по под ним. Жители города предполагают, что это таким образом власти скрывают от Владимира Путина разбиты дороги.

Опубликованные фотографии бурно комментируют в интернете. Одна девушка предложила властям заделать ямы еще и навозом, как это делали в стародавние времена.