Вашингтон, 25 апреля, 2017, 14:33 — ИА Регнум. Все деньги, которые США планировали выделить Белоруссии, пойдут в 2018 году на обеспечение американской безопасности, передает Foreign Policy со ссылкой на проект бюджета США на 2018 год.

USArmyAfrica Агентство США по международному развитию

Согласно проекту, первоначально Агентство США по международному развитию (USAID) планировало выделить Белоруссии в 2018 году $7,9 млн долларов. Однако после пересмотра бюджета финансовая помощь Белоруссии оказалась уменьшена на 100%, то есть отменена.

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Сокращение финансирования коснулось многих стран, которые ранее поддерживались США. Финансирование Армении уменьшилось на 77,3%, Азербайджана — на 100%, Грузии — на 41,1%, Польши — на 100%, Украины — на 68,8%.

Как пишет издание, обновленный бюджет США на 2018 год будет распределен таким образом, чтобы обеспечить финансирование программ, направленных на обеспечение национальной безопасности Соединенных Штатов.

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Напомним, в России деятельность USAID была прекращена в 2012 году, когда Москва заявила, что агентство «пытается влиять через распределение грантов на политические процессы, включая выборы различного уровня и институты гражданского общества».