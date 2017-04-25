Астрахань, 25 апреля, 2017, 14:21 — ИА Регнум. Правительство Астраханской области обезглавлено. Его председатель Константин Маркелов покинул свой пост. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе главы региона 25 апреля.

Komarkelov.ru Константин Маркелов

Соответствующий документ подписал губернатор Астраханской области Александр Жилкин. От должности Маркелов освобожден с сегодняшнего дня, 25 апреля.

Исполняющий обязанности вице-губернатора региона будет назначен в ближайшее время.

О причинах такого кадрового решения пока не сообщается, но по некоторым данным, Константин Маркелов сам обратился к губернатору с просьбой об отставке.

Как сообщало ИА REGNUM, председателем правительства Астраханской области Константин Маркелов было назначен в феврале 2005 года.

Добавим, что на прошедшей в последних числа марта встрече губернатора Астраханской области с депутатами областной думы парламентарий от «Справедливой России» Евгений Дунаев раскритиковал деятельность правительства области и высказался за отставку Константина Маркелова, пишет издание Astrakhanpost.ru. Депутаты других партий это заявление не поддержали. Глава региона выслушал претензии народных избранников и предложил им работать в правительстве, а не только выступать. Как отметил председатель думы Игорь Мартынов, представители «Справедливой России» способны самостоятельно инициировать отставку вице-губернатора, всё соответствующие полномочия у них имеются, однако упорно продолжают писать письма и обращаться к губернатору, делая громкие заявления.