Москва, 25 апреля, 2017, 14:20 — ИА Регнум. Порядка 300 праздничных мероприятий пройдет на территории российской столицы в честь Дня Победы, сообщил 25 апреля на заседании президиума правительства Москвы мэр города Сергей Собянин.

Дарья Антонова ИА REGNUM День Победы на Красной площади

Собянин уточнил, что демонстрация профсоюзов пройдет в российской столице 1 мая. В День Победы состоится парад на Красной площади и шествие Бессмертного полка.

«Будет организовано около 300 массовых культурных мероприятий, посвященных Дню Победы», — отметил он.

Собянин отметил, что в числе этих мероприятий — 60 акций памяти, 120 концертов, 26 выставок. Пройдут также спортивные мероприятия.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Москву на Парад Победы приглашены 350 ветеранов Великой Отечественной войны, проживающих в Московской области.

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В первые дни мая в центре столицы на фасаде Манежа будут транслировать 11-минутное световое шоу «Письма Победы». Москвичи и гости российской столицы перенесутся в военные годы и станут участниками реальных событий.