Ярославль, 25 апреля, 2017, 14:07 — ИА Регнум. В четверг, 27 апреля, в Ярославль прибудет команда проекта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог» для проверки состояния дорожного покрытия. Об этом ИА REGNUM сообщили в исполкоме регионального отделения ОНФ.

Яма

«Общественники оценят состояние гарантийных дорог областного центра, а также проблемных участков, отмеченных горожанами на интерактивной карте проекта. В рейде примут участие представители городской власти», — рассказали в ОНФ.

Как уточнили ИА REGNUM в исполкоме, сейчас утверждается перечень дорог, которые планируется проверить в ходе рейда.

В Ярославле на «Карте убитых дорог» отмечено около 100 улиц. Ранее ИА REGNUM сообщал, что ярославский исполком предложит дорожной инспекции посетить наиболее часто упоминаемые.