Ярославль, 25 апреля, 2017, 13:50 — ИА Регнум. «Я подал документы на выдвижение по своему округу. Округ является для меня родным, я сам там жил долго, сейчас в округе живут моя мама и моя дочка. Поэтому выбор округа очевиден. Как депутат хочу продолжать лоббировать развитие Заволжского района Ярославля», — рассказал корреспонденту ИА REGNUM Алексей Малютин.

Евгений Шувалов ИА REGNUM Алексей Малютин

В избирательном округе № 8 Заволжского района Ярославля Малютин избирался депутатом муниципалитета Ярославля в 2004, 2008 и 2012 годах. В муниципалитете четвёртого созыва Малютин входил в возглавляемую экс-мэром Ярославля Евгением Урлашовым фракцию «Новый Город», в пятом и шестом созыве — во фракцию «Единой России». С 2012 по 2015 год Алексей Малютин занимал пост председателя муниципалитета, а с июня 2015 по сентябрь 2016 года в качестве первого заместителя мэра исполнял обязанности мэра. Свой пост Малютин покинул «по собственному желанию» после возвращения в Ярославль Владимира Слепцова. Таково было «решение» врио губернатора Ярославской области Дмитрия Миронова. В настоящее время Малютин работает советником губернатора Ярославской области по вопросам молодежной политики и спорта.

Судя по всему, участвовать в выборах по городскому избирательному округу №8 Алексей Малютин планирует в паре с действующим депутатом муниципалитета Сергеем Тюриным. По крайней мере кандидаты уже выпустили несколько совместных листовок и газету с отчетом перед избирателями.