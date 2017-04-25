Калуга, 25 апреля, 2017, 14:46 — ИА Регнум. 19 человек, в том числе 4 ребенка пострадали с 17 по 23 апреля 2017 года от укуса клещей в Калужской области. Об этом 25 апреля корреспонденту ИА REGNUM сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

Borrelia burgdorferi переноситься клещами

Все пострадавшие обратились в медицинские учреждения 11 муниципальных районов и Калуги. В лаборатории центра гигиены и эпидемиологии провели исследование 15 снятых с пострадавших клещей на наличие в них микроорганизмов, патогенных для человека: клещевого вирусного энцефалита, клещевого иксодового боррелиоза, моноцитарного эрлихиоза, гранулоцитарного анаплазмоза человека. Одна проба показала положительный результат результат на иксодовый боррелиоз.

Сейчас в регионе заключают договоры на проведение акарицидных обработок в детских оздоровительных учреждениях в период летних каникул. Работу проведут организации, официально осуществляющие данный вид деятельности.

Как сообщало ИА REGNUM, рекорд области по опасным укусам поставлен в октябре 2016 года, когда за одну неделю пострадал 51 человек, в том числе 24 ребенка. Укусы регистрировали в десяти районах Калужской области, а также в самой Калуге и Обнинске. Тогда лабораторно исследовали 79 экземпляров иксодовых клещей, а процент людей зараженных боррелиями, составил 17,7%.