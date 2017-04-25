Ставрополь, 25 апреля, 2017, 13:28 — ИА Регнум. В Ставропольском крае компания подростков решила перекинуться в карты. И ничего бы возмутительного в этом поступке не оказалось, если бы не место, которое несовершеннолетние выбрали для своего карточного клуба. Устроились четверо подростков прямо рядом с Вечным огнем на мемориале памяти погибшим воинам Великой Отечественной войны, расположенном на улице Цандера.

Ok.ru/sarafannoeradiokmv Картежники

Как написала в соцсети очевидец Галина, инцидент произошел 24 апреля в час дня: «Подростки играли в карты у Вечного огня на ул. Цандера. Трое мальчиков и одна девочка. На замечание грубили, а потом позировали. Пусть родители и учителя увидят это (орфография и пунктуация авторы сохранены — ИА REGNUM)».

Ok.ru/sarafannoeradiokmv У Вечного огня

В настоящее время полиция уже заинтересовалась произошедшим. Отделом МВД России по Кисловодску проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение, пишет «Российская газета». Личности и местонахождение подростков устанавливаются.

Как сообщало ИА REGNUM, это не первый случай осквернения памяти защитников Отечества, погибших в далекие 40-е на Ставрополье. 10 мая 2016 года девушка на территории мемориального комплекса «Слава Героям Великой Отечественной Войны» в Кисловодске демонстративно прикурила сигарету от Вечного огня.

Двумя днями позже снимок появился в интернете, его выложила подруга девушки с подписью: «Нашла выход из ситуации, когда нет зажигалки». После фотография была удалена, но вызвала негодование общественности. Безнаказанным поступок не остался. 23-летнюю девушку Кисловодский городской суд оштрафовал на 950 рублей за мелкое хулиганство.