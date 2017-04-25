Ярославль, 25 апреля, 2017, 13:12 — ИА Регнум. В Ярославле чугунные ограждения на проспекте Ленина и Первомайском бульваре заменят на стальные с изображением герба города. Снятые конструкции пойдут на ремонт ограждения Волжской набережной. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в мэрии города.

Алексей Яковлев ИА REGNUM Набережная в Ярославле

Планы городской власти беспокоят градозащитников.

«Согласно планам благоустройства, мэрия собирается поменять чугунные ограждения на Первомайском бульваре и на проспекте Ленина. Они там одинаковые. А Первомайский бульвар является вновь выявленным объектом культурного наследия и менять его облик без разрешения департамента охраны объектов культурного наследия Ярославской области недопустимо. Ограждения на проспекте Ленина являются значимым элементом архитектуры советской эпохи и их не стоит менять, тем более на новодел с гербом города. Они же ужасная безвкусица! Как можно каждые полметра ставить герб города. Такое частое его размещение — принижает значимость символа. Разве можно менять исторический облик города и не советоваться со специалистами, общественностью?», — заявила корреспонденту ИА REGNUM градозащитница Ольга Мазанова.

«Мы вынуждены так поступить. На Волжской и Котороcльной набережной ограждения приходят в негодность и их надо заменять на такие же. Но у нас запасных ограждений мало. Заказывать чугунные ограждения — очень дорого. Поэтому мы приняли решения снять их с проспекта Ленина и Первомайского бульвара. Все необходимые согласования с органами охраны объектов культурного наследия мы прошли. Взамен поставим стальные ограждения с гербом Ярославля, которые делаются в нашем городе. Такие же заменят красные ограждения в центральной части города», — пояснил ситуацию корреспонденту ИА REGNUM заместитель мэра города Михаил Кузнецов.

Кроме того, в планах мэрии Ярославля в 2017 году благоустроить Бутусовский и Тверицкий парки, сквер «50-летия ВЛКСМ» и Демидовский сквера.