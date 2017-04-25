Радио REGNUM: второй выпуск за 25 апреля
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 25 апреля, 2017, 18:00 — ИА Регнум.
- В США заявили, что пилоты ВКС РФ на Ту-95 работали в небе над Аляской профессионально;
- Никаких правил больше нет — Лавров о международной политике;
- Минфин РФ анонсировал начало продаж облигаций федерального займа;
- После взрыва: Вертолет Росгвардии доставил в Махачкалу троих пострадавших;
- Президент РФ пообещал принять «дополнительное решение» по Севастополю.
Выпуск на сайте https://regnum.podster.fm/284