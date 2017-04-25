Берлин, 25 апреля, 2017, 13:01 — ИА Регнум. Группа кибершпионажа Fancy Bear подозревается в попытке получения доступа к учетным записям немецких и французских политиков, сообщает интернет-журнал Buzzfeed, ссылаясь на исследования японской антивирусной компании Trend Micro.

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Как утверждает руководство компании, электронные ресурсы Фонда Конрада Аденауэра (партия ХДС) и штаб кандидата в президенты Франции Эммануэля Макрона вновь подверглись хакерским атакам.

Преступники попытались использовать фишинг (мошенничество с помощью компьютерных технологий, направленное на получение конфиденциальных данных с целью хищения денег).

Процедура напоминает преступления группы кибершпионажа Fancy Bear, которая подозревается в связях с российскими спецслужбами.

В Германии власти неоднократно предупреждали о возможных хакерских атаках со стороны российских кибергрупп на фоне грядущих парламентских выборов.