Мурманск, 25 апреля, 2017, 12:58 — ИА Регнум. «Штендеры были изготовлены по инициативе администрации города Мурманска, — отметили в пресс-службе. — Сбор желающих принять участие в шествии колонны «Бессмертный полк» 9 Мая в День Победы начнется в 9 часов 15 минут на тротуаре у здания администрации Мурманска и продлится ровно полчаса. Затем начнется построение колонны».

Moypolk.ru Бессмертный полк в Мурманске

Напомним, в 2013 году, когда Мурманск впервые присоединился к проекту, местные школьники пронесли 500 портретов участников Великой Отечественной войны.

Как сообщало ИА REGNUM, общественная акция «Бессмертный полк» проводится в России и за рубежом с 2012 года. В День Победы люди идут колонной, неся транспаранты с фотопортретами формата А4 воевавших в Великую Отечественную войну родственников.

9 мая 2016 года акция прошла в 14 населённых пунктах Мурманской области, по подсчётам организаторов, в них приняло участие около 9 тысяч граждан.