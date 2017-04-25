Лебедянь, Липецкая область, 25 апреля, 2017, 12:19 — ИА Регнум. Под завалами склада ОАО «ЭКЗ Лебедянский», обрушившегося около 10:00 25 апреля в городе Лебедяни, по предварительным данным, могли находиться двое пострадавших, сообщает портал LipetskMedia.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Обрушение кровли

Сейчас спасатели сообщают, что людей под завалами нет. Также нет угрозы местным жителям и рядом стоящим строениям.

По информации издания, также два работника застряли в кабине грузового лифта на высоте примерно 38 метров. Спуститься самостоятельно они не могут, их планируют эвакуировать на вертолете.

Как уже сообщало ИА REGNUM, около 10:00 в Лебедяни обрушилась кровля в одном из складских помещений ОАО «ЭКЗ Лебедянский», принадлежащего компании PepsiСo. По данным МЧС, есть пострадавшие, но точной информации о них нет.

Площадь обрушения кровли составила 300 квадратных метров. На складе, где обрушилась крыша, хранилась готовая продукция компании. Из-за ЧП разлилось несколько тонн сока, который сейчас течет по улицам города.